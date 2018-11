Am 7. Dezember erscheint das lang erwartete Super Smash Bros. Ultimate. Doch Nintendo hat bereits jetzt mit etwaigen Leaks zu kämpfen. Diese stehen im Widerspruch mit der Geheimhaltungspolitik des Konzerns bezüglich Cutscenes, Soundtrack und co.

Bald steigen die "Nintendo"-Recken wieder zusammen in den Ring!

Grund für die Leaks ist in erster Linie die Tatsache, dass sich mancherorts Super Smash Bros. Ultimate bereits in den Verkaufsregalen befindet wie dieser mittlerweile archivierte Thread auf 4chan verdeutlicht. Demnach sollen mehrere Exemplare des Spiels bei mexikanische Einzelhändler verkauft worden sein. Mittlerweile finden sich mehrere, hauptsächlich durch "Twitch"-Streamer und YouTuber hochgeladene Videos des Spiels im Netz. Zwar versucht Nintendo sich gegen entsprechende Uploads per Urheberrecht zur Wehr zu setzen, ob dies allerdings weitere Uploads aufhalten wird, ist fraglich.

Auch Dataminer haben sich Super Smash Bros. Ultimate bereits vorgenommen und fleißig nach Inhalten durchsucht. Auf reddit ist nun eine Liste mit diversen freischaltbaren Inhalten des Spiels aufgetaucht. Ebenfalls durchgesickert ist der mehr als 100 Songs umfassende Soundtrack des Spiels, welcher sich aus Remixen bekannter Nintendo-Kompositionen zusammensetzt. Die einzelnen Songs wurden ebenfalls von den Dataminern aus dem Spiel extrahiert und sind mittlerweile auf YouTube abrufbar.

Falls ihr euch allerdings vor Veröffentlichung des Spiels eine Liste mit den geleakten Inhalten zu Gemüte führen wollt, seid gewarnt: Einige Dataminer reichern ihre Leaks mit falschen Informationen an. Die Listen mit den Spielinhalten sind also mit Vorsicht zu genießen.

Wie ist eure Meinung zu den Leaks von Super Smash Bros. Ultimate? Wollt ihr euch von dem Spiel überraschen lassen oder schaut ihr vor Veröffentlichung in die Leak-Listen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!