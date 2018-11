Microsoft veröffentlichte in diesem Jahr den Adaptive-Controller, welcher es Spielern mit eingeschränkter Mobilität ermöglicht, barrierefrei auf der Xbox zu zocken. Ein YouTuber hat nun herausgefunden, wie man den Controller an die Nintendo Switch anschließen kann.

Der Adaptive-Controller besitzt große programmierbare Tasten. Anhand der 19 Buchsen kann man zahlreiche externe Schalter oder Knöpfe anschließen, welche die Spielsteuerung vereinfachen. Der Controller rief unter der Community große Begeisterung hervor, vor allem, da viele Menschen, die den normalen Xbox-Controller bislang nicht bedienen konnten, endlich uneingeschränkt zocken konnten. Jedoch war der Adaptive-Controller bislang nur an Microsoft-Hardware anschließbar.

Der YouTuber My Mate Vince fand nun heraus, wie man den Adaptive Controller an die Nintendo Switch anschließen kann. Seine Entdeckung stellte er auf YouTube:

In dem fast zwanzig Minuten langen Video erklärt er, wie genau er bei dem Anschluss vorgeht. Dabei verwendet er den Mayflash „MAGIC-NS“ Adapter, den ihr bei Amazon für rund 22 Euro kaufen könnt. Für die Kalibrierungen solltet ihr ein wenig technisches Verständnis mitbringen, doch dank der Anleitung von My Mate Vince dürftet ihr das locker hinbekommen. Auch die einzelnen Accessoires, also Knöpfe oder Joysticks, müssen kalibriert werden. Da die Switch nicht für den Adaptive-Controller ausgelegt ist, müsst ihr bei der Bewegungsteuerung Abstriche machen.

Auch wenn es nicht die perfekte Methode ist, dürfte diese interessant für alle mobilitätseingeschränkten Switch-Zocker sein.

Um dieses Herumwerkeln in Zukunft zu ersparen, wäre ein Universal-Controller wahrscheinlich genau das Richtige. Habt ihr schon einmal an technischer Gaming-Hardware erfolgreich herumgebastelt und könnt hier von euren Erfahrungen berichten? Wir freuen uns über eure Kommentare!