Der Online-Modus von Red Dead Redemption 2 soll noch heute online gehen. In einem Tweet wurden nun weitere Infos zu Red Dead Online geleakt. Dabei handelt es sich um nicht bestätigte Gerüchte. Sobald wir offizielle Infos von Rockstar Games erhalten haben, lassen wir euch davon wissen.

Red Dead Redemption: Fundort des riskanten Schatzes

UPDATE: 14.30 Uhr

Mittlerweile könnt ihr euch das Update auf die Version 1.03 des Spiels herunterladen, womit ihr die Online-Inhalte von RDR2 bekommt.

Wie bereits im Umlauf war, sind alle fünf Staaten der Spielwelt im Online-Modus verfügbar, in denen ihr euer Lager aufschlagen könnt.

Des weiteren gibt es einen Charakter-Creator, in dem ihr Aussehen und Attribute bestimmt sowie ein Erfahrungspunktesystem, das euch erlaubt, im Rang aufzusteigen, neue Attribute und Gegenstände freizuschalten.

Weitere Infos zum Modus folgen sobald wir sie haben.

ORIGINALMELDUNG:

Der Twitter-User illogical Mods veröffentlichte einige Missionen und Modi, welche demnach im Online-Modus von RDR2 enthalten sein sollen. Auf Nachfrage, woher seine Informationen stammten, verweist er vage auf den Rockstar Social Club. Wie genau er an die Listen kam und wie valide sie sind, ist damit noch unklar.

Laut seinen Informationen enthält das Spiel unter anderem den Modus "Make it Count", angeblich eine Art "Battle Royale"-Modus, dank dem ihr mit 31 anderen Spielern bis zum letzten Überlebenden kämpft. Im Tweet findet ihr eine umfassende Übersicht von Missionen und Spielvarianten:

In dem Modus "Most Wanted" sollen Spieler mit den meisten Kills zum Beispiel die Rangliste hinaufklettern und erhalten dafür einen höheren Wanted-Rang. Im so genannten "Team Shootout" erwarte euch ein reguläres Team-Deathmatch auf verschiedenen Maps. Ebenso sind verschiedene Typen von Pferderennen im Tweet gelistet.

Red Dead Online soll planmäßig heute ab 14.30 Uhr für Besitzer der Ultimate Edition verfügbar sein.

Seid ihr Besitzer der Ultimate Edition? Würdet ihr euch freuen, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr über den Leak denkt und ob ihr Red Dead Online spielen werdet.