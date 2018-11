Nur noch knapp eine Woche müsst ihr euch nun gedulden, bis die Game Awards 2018 am 6. Dezember stattfinden. Neben der jährlichen Preisverleihung stehen dabei offenbar wieder einmal diverse Gäste sowie Spieleneuigkeiten auf dem Programm.

Das lässt jedenfalls Veranstalter Geoff Keighley durchblicken, der auf Twitter die Vorfreude auf die Award-Zeremonie schürt:

We have such an incredible show coming together for next week. More than 10 new games will be announced for the first time during #TheGameAwards plus updates on existing titles too. We will share some teases in the days to come.... pic.twitter.com/3w17tFIuTA