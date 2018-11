Fallout 76: Bethesda reagiert auf die Fan-Beschwerden

Fallout 76 hat schon seit dem Start mit einigen Problemen zu kämpfen. Bugs, Glitches, Serverprobleme und riesige Patches, welche diese Probleme beheben sollten, sorgten für Unmut in der Fallout-Community, der vielleicht sogar in einer Sammelklage mündet. Jetzt hat Bethesda allerdings Besserung gelobt.

Auch in Fallout 76 könnt ihr euch wieder in Terminals hacken- wie das geht und welche Tricks es gibt, erfahrt ihr hier:

Im Fallout 76 Subreddit meldet sich der Entwickler jetzt zu Wort und geht dort auf die Kritik der Fans ein: "Wir wissen, dass ihr frustriert und wütend über den aktuellen Stand der Dinge seid (…). In einem gestrigen Post haben wir euch bereits wissen lassen, dass wir immer noch euer Feedback und noch wichtiger Informationen von den Programmierern sammeln, die wir mit euch teilen können."

Im weiteren Post fasst das Entwicklerstudio zusammen, welche Erkenntnisse sie erreicht haben und welche Maßnahmen sie ergreifen wollen. In den kommenden Wochen soll es deshalb zwei Patches geben, die folgende Probleme lösen.

Patch am 04. Dezember 2018:

Das Fassungsvermögen eurer Lager-Truhe wird von 400 auf 600 erhöht

Beim Sieg über einen Boss erhaltet ihr zwei bis drei Items

Der Effekt des Cryolators wird stärker mit jedem Treffer

Ein Fehler wird behoben, bei dem überladenen Spieler an Vault 76 respawnen mussten

Der „Power Rüstungs“-Glitch wird behoben

Patch am 11. Dezember 2018:

Der Sprachchat für den PC wird überarbeitet

Ab Level 50 könnt ihr beim Levelaufstieg zwischen neuen Karten oder der Umverteilung eines S.P.E.C.I.A.L.-Attributpunkts wählen.

Wenn der Platz eures C.A.M.P.S. bei Login besetzt sein solltet erhaltet ihr eine Benachrichtigung und die Möglichkeit des Serverwechsels

Eine C.A.M.P.-Funktion die euch kleine Stein, Bäume und andere Hindernisse entfernen lässt

Bethesda hat auf die Fans gehört und einige Punkte in Angriff genommen. Was haltet ihr von den Änderungen? Gehen die Updates in die richtige Richtung oder hat Bethesda die größten Probleme übersehen? Schreibt es uns in die Kommentare!