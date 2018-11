Können E-Sports überhaupt als Sport angesehen werden? Eine Frage, die in letzter Zeit häufiger Gegenstand der Debatte um Videospiele war. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) sorgte nun mit seiner Aussage, Videospiele und E-Sports im Allgemeinen haben "mit Sport nichts zu tun", für großes Aufsehen in der Gaminglandschaft.

Dass Videospiele im Zeitalter der Digitalisierung auch auf kompetitiver Ebene eine stetig wachsende Bedeutung beigemessen wird, steht außer Frage. Olympische Komitees denken über die Aufnahme einiger E-Sport-Wettbewerbe nach, erstmals werden E-Sports offizieller Teil der kommenden South East Asia-Games sein und die Bundesregierung will sogar das Vereins- und Verbandsrecht auf die E-Sports-Szene ausweiten. Das alles geschiet jedoch nicht ohne dass auch ein paar kritische Stimmen laut werden.

Ginge es nach dem hessischen Innenminister Peter Beuth, dann seien E-Sports ganz klar nicht als Sport zu klassifizieren. Dies geht aus einem Artikel von Echo Online hervor. Bei einer Podiumsdiskussion des Sport- und Turnerverbands in Darmstadt sprach Beuth davon, den Begriff "ausradieren" zu wollen. "Wir wollen die Kinder in die Turnhalle und auf den Sportplatz kriegen. Gaming hat seinen Wert. Aber es gehört nicht in eine Sportorganisation als solche hinein. Weil es sich mit einem Titel schmückt, dessen Werte ich dort vermisse." mahnte Beuth.

Ralf-Rainer Klatt, Vizepräsident des Landessportbundes, widersprach dem Innenminister in seinen Ausführungen allerdings. Wird über gesellschaftliche Weiterentwicklung diskutiert, dann müsse auch die Sportfrage miteinbezogen werden, so Klatt. "Wenn junge Menschen an die Vereine herantreten und sagen, wir würden E-Sport gerne als Mannschaftssport betreiben, dann ist das auch noch einmal was anderes als wenn der Einzelne alleine mit der Konsole gegen seinen Computer antritt. Man muss E-Sport als Teil des Digitalisierungsprozesses unserer Gesellschaft betrachten, der eben auch im Sport angekommen ist.", so Klatt in seiner Verteidigung des E-Sports.

