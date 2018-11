Casey Hudson, General Manager von BioWare, kündigte auf dem offiziellen BioWare-Blog an, dass nächsten Monat erste Details zum kommenden "Dragon Age"- Spiel veröffentlicht werden.

Zuletzt gab es von BioWare den DLC The Descent zu Dragon Age - Inquisition:

Auf dem Blog deutete Hudson an, dass er es gemeinsam mit dem Anthem-Produzenten Mark Darrah kaum erwarten kann, Dragon Age fortzusetzen. Casey gab an, dass Follower von ihm seit längerem wissen, dass sie an bislang geheimen „Dragon Age“-Inhalten arbeiten. Bislang war unbekannt, was genau sich dahinter verbirgt.

Laut Casey sollen die Fans im kommenden Monat die Augen offenhalten, weil dann erste Informationen zu einem neuen Dragon Age veröffentlicht werden sollen. Allerdings gab Casey nicht an, wo genau ihr nachsehen sollt.

Das lässt Raum für Spekulationen. Eventuell wird ein neues Dragon Age auf den Game Awards 2018 enthüllt. Kürzlich wurde bekannt, dass mehr als zehn neue Spiele auf den Awards vorgestellt werden, daher lässt es sich vermuten, dass auch BioWare dabei sein wird. Immerhin wird ihr Spiel Anthem wahrscheinlich schon kommendes Jahr im Februar veröffentlicht, das würde bedeuten, dass BioWare den Fokus schon bald auf ein anderes Spiel lenken kann.

Es ist schon eine Weile her, als der bislang letzte und dritte Teil Dragon Age – Inquisition veröffentlicht wurde. Glaubt ihr, dass die BioWare-Entwickler uns vor Weihnachten mit einer neuen „Dragon Age“-Ankündigung beschenken wollen? Auf spieletipps werdet ihr natürlich direkt alle neuen Informationen nachlesen können.