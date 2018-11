Ursprünglich sollte The Elder Scrolls - Blades noch im Laufe des Jahres für iPhone und Android erscheinen. Wie Bethesda auf Twitter bekanntgibt, wird das Mobile-Rollenspiel aber nun doch erst im nächsten Jahr veröffentlicht.

Wer sich schon lange nach einer passenden Alternative zum RPG-Hit The Elder Scrolls 5 - Skyrim sehnt, der muss sich jetzt noch etwas länger gedulden. Bethesda hat den Release von The Elder Scrolls - Blades kurerhand auf Anfang 2019 verschoben. Einen Grund für diese Entscheidung nennt das Entwicklerstudio nicht.

The Elder Scrolls: Blades will release in Early 2019 for iOS and Android devices. We are incredibly excited for you to play Blades and you can still sign up for Early Access at https://t.co/uuFPob6YWJ.