Längere Zeit ist es still um das mysteriöse „PlayStation 4“-exklusive Spiel von Hideo Kojima geworden. Jetzt könnte allerdings der kanadische Walmart-Händler verraten haben, wann Death Stranding erscheinen wird.

Death Stranding hat sich seit seiner Ankündigung auf der E3 2016 zu einem Gaming-Mythos entwickelt. Eine tote Welt, ein merkwürdiger Lieferdienst, ein geheimnisvolles Baby - Jeder Trailer warf mehr Fragen auf, als er beantwortete. Es mussten allein zwei Jahre vergehen, bis die Spieler von Entwickler Hideo Kojima endlich eine Antwort bekamen, wovon das Spiel ungefähr handelt. Wann und ob es jemals erscheinen wird, blieb unklar.

Wie vor Kurzem angedeutet wurde, sollte es auf den Game Awards 2018 endlich neue Details zum Mystery-Spiel geben. Jetzt könnte Walmart aber dem zuvorgekommen sein. Der Twitter-User Yinob stieß auf die „Death Stranding“-Produktkarte bei Walmart und entdeckte dort ein Release-Datum. Als er den Händler danach fragte, bestätigte dieser die Information noch einmal.

Hi Yinob. As per the information stated for this item, this is a pre-order that will ship in June.