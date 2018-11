Das ambitionierte Action-MMO Anthem erscheint voraussichtlich erst am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Wer jedoch etwas Glück hat, kann schon in wenigen Tagen erste Spieleindrücke von Biowares neuestem Werk sammeln.

Welche beeindruckenden Features Anthem bietet, erfahrt ihr im Trailer:

Wie Publisher EA verkündet, haben Fans von Anthem die Gelegenheit noch vor dem voraussichtlichen Veröffentlichungstermin im Rahmen einer geschlossenen Alpha in einen Mech-Anzug zu steigen und feindliche Lebensformen unschädlich zu machen.

Am 8. und 9. Dezember wird es mehrere Anspiel-Sessions für jede Plattform geben. Wollt ihr teilnehmen, müsst ihr euch jedoch für eine Plattform entscheiden. Damit ist jedoch nicht garantiert, dass ihr zu den Glücklichen zählen werdet, denn nur eine geringe Anzahl an Spielern erhält Zugang zur Closed Alpha. Es ist also vor allem eine Prise Glück gefragt!

Ausgewählte Spieler haben zwar die Chance vor allen anderen in die futuristische Spielwelt einzutauchen, auf ein reibungsloses Spielerlebnis sollten diese aber nicht hoffen. So weißt EA daraufhin, dass die Server möglicherweise ausfallen oder sogar zurückgesetzt werden könnten und die Zeit außerdem genutzt wird, um Justierungen am Matchmaking-System vorzunehmen.

Solltet ihr euch für die Closed Alpha anmelden und keinen Zugang erhalten, könnt ihr euch immer noch auf die Warteliste setzen lassen und solltet infolge dessen regelmäßig eure E-Mails checken, um herauszufinden, ob ein Platz für euch frei geworden ist. Außerdem solltet ihr euch darauf einstellen für die Anmeldung einen Geheimhaltungsvertrag unterzeichnen zu müssen. Hierbei versichert ihr, dass ihr keine Informationen über das Spiel an die Öffentlichkeit preisgeben werdet. Weitere Informationen zur Closed Alpha erhaltet ihr hier.

Wollt ihr noch mehr über das kooperative Action-Spiel in Erfahrung bringen, solltet ihr einen Blick auf die Vorschau: "Anthem - So spielt sich Biowares aktuell wichtigstes Projekt" werfen.

Bis zum 3. Dezember habt ihr Zeit euch für die geschlossene Alpha-Phase anzumelden. Werdet ihr euch registrieren oder wartet ihr stattdessen lieber auf den Tag der Veröffentlichung? Teilt uns eure Antwort gerne in den Kommentaren mit!