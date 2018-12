Seit der Veröffentlichung der ersten Episode von Life is Strange 2 am 27. September ist es sehr still um das Adventure geworden. Nun hat Entwickler Dontnod in einem Blogeintrag verraten, dass es in diesem Jahr nicht mehr weitergeht.

Life is Strange 2: Die Geschichte zweier Brüder

Ein schreckliches Ereignis zwingt in Life is Strange 2 die beiden Brüder Sean und Daniel zur Flucht durch die USA. Wer bereits jetzt sehnsüchtig auf den weiteren Geschichtsverlauf wartet, der muss sich noch etwas gedulden. Erst im Januar 2019 wird die zweite Episode erscheinen, wie Dontnod selbst bekanntgibt.

Die sonst üblich zwei Monate lange Wartezeit wird also dieses Mal verdoppelt. Als Grund geben die Entwickler an, dass ihnen das Projekt sehr am Herzen liegt und sie somit ganz besonders auf die Qualität achten. Ob auch auf zukünftige Episoden länger gewartet werden muss, bleibt derweil unbeantwortet.

Immerhin ein weiteres Detail wird noch genannt: Die zweite Episode von Life is Strange 2 trägt den Namen "Rules" und soll im Laufe des Dezembers vorgestellt werden.

Länger warten für mehr Qualität: Seid ihr damit einverstanden oder stört euch die lange Wartezeit bei Episoden-Spielen? Verratet uns doch eure Meinung dazu in den Kommentaren!