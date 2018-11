Lange haben wir uns nach Kämpfen gegen Freunde und Fremde gesehnt. Jetzt wurden die PvP-Kämpfe endlich offiziell angekündigt! Voraussichtlich könnt ihr sogar in diesem Jahr noch gegen andere Trainer in Pokémon Go antreten.

Jede Menge neue Inhalte für Pokémon Go. Auch die vierte Generation wird bald komplettiert:

Gegen 16 Uhr wurde auf Twitter ein kurzes Video vom offiziellen Pokémon-Go-Kanal veröffentlicht, das lediglich einen Busch und ein Ausrufezeichen zeigte. Kurze Zeit später folgten zwei Schnappschüsse aus der App, die ein klassisches Kampf-Feld und einen aufmerksamen Trainer darstellten.

Die Bestätigung der langersehnten PvP-Kämpfe folgte dann gegen 17 Uhr. Das dreisekündige Video stellt euch die entscheidende Frage: „Are you ready?” (deutsch: Seid ihr bereit?).

Get prepared... Trainer Battles are coming soon to Pokémon GO❗ #GOBattle pic.twitter.com/AUWyhNGlT7 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) 30. November 2018

Ein genaues Datum zur Veröffentlichung der PvP-Kämpfe wurde nicht erwähnt, allerdings schränkte Niantic den Zeitraum des Releases bereits in einem Blog-Post ein, der im September erschien. Laut Entwickler Niantic sollen Trainer-Kämpfe noch in diesem Jahr möglich sein.

Sobald die Kämpfe losgehen und ihr eure Pokémon gegen Freunde und Fremde in die Kampfarena setzen könnt, werden wir euch an dieser Stelle darüber informieren. Freut ihr euch schon auf den PvP-Modus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!