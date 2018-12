Entwickler spricht über zukünftige Verbindungen mit Pokémon Go

Pokémon - Let's Go ist nun schon seit über zwei Wochen auf dem Markt. Doch noch immer fragen sich Spieler, ob es sich bei dem Titel um ein Kern-Spiel der Reihe oder nicht doch um ein Spin-Off handelt. Dazu und zu der Frage, ob auch zukünfitge Spiele mit Pokémon Go verbunden werden können, hat sich der Entwickler Junichi Masuda nun geäußert.

Wie das englischsprachige Medium Nintendo Everything berichtet, habe der Entwickler Junichi Masuda, der sich für wichtige Teile der Hauptreihe verantwortlich zeichnete, zu Pokémon Let's Go geäußert. So habe der Japaner sich in einem Strategiepapier des Unternehmens dazu geäußert, ob es sich bei dem neuen Pokémon-Teil um ein Spin-Off handelt, oder ob das Spiel doch Teil der Hauptreihe ist.

Masudas Standpunkt ist dabei eindeutig: "Es sind keine Spin-Offs, sondern Hauptteile der Reihe." Weiterhin äußerte sich der Entwickler zu der Zukunft der Franchise. Im kommenden Jahr soll die achte Generation der Pokémon-Spiele erscheinen. Anders als bei Let's Go sollen diese also wieder neue Pokémon und einen neuen Landstrich beinhalten, den Spieler dann erkunden können. Die Frage stellt sich nun allerdings, ob Spielelemente aus Let's Go, wie etwa die Verbindungsmöglichkeit zu Pokémon Go, auch in diesem Teil vorhanden sein werden.

"Das hängt ganz davon ab, wie gut diese Mechaniken ankommen", betont Mesuda. "Wenn wir merken, dass es den Leuten gefällt, Pokémon aus Pokémon Go in das Hauptspiel zu transferieren, dann werden wir diese Mechanik auch in andere Spiele einbauen."

Es hängt also wohl ganz davon ab, wie gut sich die beiden "Pokémon - Let's Go"-Editionen verkaufen werden. Erste Zahlen deuten darauf hin, dass die Spiele durchaus erfolgreich werden dürften.

