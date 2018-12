Schon einmal fiel die "Senran Kagura"-Reihe Sonys Richtlinien zum Opfer. Im „PlayStation 4“-Remake von Senran Kagura Burst wurde der sogenannte Intimacy-Mode, der dem Spieler erlaubte, die häufig minderjährigen Spielcharaktere zu begrapschen, für den europäischen Markt entfernt. Ein ähnliches Schicksal droht jetzt dem neuen Teil Senran Kagura – 7even, dieses Mal aber weltweit.

Der Trailer zu Senran Kagura 2 - Deep Crimson:

Im Interview mit der japanischen Seite Akiba Souken äußerte sich Produzent Kenichiro Takaki zum Stand des neuen "Senran Kagura"-Ablegers, der eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen sollte. Demnach wird sich die Veröffentlichung wohl auf unbestimmte Zeit verschieben.

"Neue weltweite Regulierungen auf Bezug sexueller Darstellungen sind strenger geworden, um diese einzuhalten, müssen wir unsere Spiele anpassen, damit es keine Missverständnisse gibt. Einige Aspekte sind dadurch schwieriger geworden als zuvor. Das gesagt, glaube ich, das Spiel wird noch einige Zeit brauchen."

Sony Interactive Entertainment Japan Präsident, Atshusi Morita, äußerte sich gegenüber der Seite Ebitsu auch zum Thema der Inhaltsrichtlinien. Demnach sei es schwer, einen Weg zu finden, der sowohl die Meinungsfreiheit, aber auch den Jugendschutz ernst nehme.

Die "Senran Kagura"-Reihe ist aber nicht als einzige von Sonys Inhaltspolitik betroffen. Auch Spiele wie Nora to Oujo to Noraneko Heart, Nekopara Vol. 1, und Yuuna and the Haunted Hot Springs - Steam Dungeon wurden geschnitten.

Wie steht ihr zu Sonys Inhaltsrichtlinien? Findet ihr es gut, dass der Konzern ein klares Zeichen setzt, welche Inhalte sie sich für ihre PlayStation wünschen oder sollten sich die Konsolen-Hersteller möglichst wenig in die Spiele einmischen? Schreibt es uns in die Kommentare!