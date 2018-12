Wer in Fallout 76 über die Stränge schlägt, muss mit schweren Konsequenzen rechnen. Dies hat nun auch eine Gruppe von Spielern zu spüren bekommen, die minutenlang andere Spieler mit homophoben Sprüchen konfrontiert haben. Bethesda hat die Verantwortlichen lebenslang gesperrt.

Sie sind "gekommen, um alle Homosexuellen zu eliminieren" und das "Wasteland von den Schwulen zu reinigen" - Äußerungen wie diese musste sich der Livestreamer AJpls vor wenigen Tagen mehrfach anhören, wie er selbst auf Twitter mithilfe eines Videos beweist:

Called themselves the "gay eliminators" "cleansing the wasteland of the queers" "know what we did to your people back then, we killed them" THIS is the stuff said to us tonight when playing Fallout. @bethesda @BethesdaStudios @Fallout #Fallout #Fallout76 pic.twitter.com/zwPuz7AbsG