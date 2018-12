Mit Fallout 76 hat sich Bethesda ganz schön was eingehandelt: Nicht nur sorgt das neue Online-Rollenspiel bei Spielern noch Kritikern für gemischte Gefühle, selbst die Inhalte der sogenannten "Power Armor"-Edition des Spiels wussten zu enttäuschen.

Schnell fiel Käufern dieser 200 Euro teuren Sammler-Edition nämlich auf, dass sie eine billige Nylon-Tasche erhielten, statt der versprochenen Leinentasche. Doch nicht nur mit Updates zum Spiel, sondern auch in der Taschenkontroverse bemüht sich Bethesda nun um Schadensbegrenzung.

Wie der Entwickler und Publisher nämlich offiziell auf Twitter bestätigt hat, will er im Fall der Billigtaschen nun für Ersatz sorgen.

We are finalizing manufacturing plans for replacement canvas bags for the Fallout 76: Power Armor Edition. If you purchased the CE, please visit https://t.co/S5ClEZuQrx and submit a ticket by Jan. 31, 2019. We’ll arrange to send you a replacement as soon as the bags are ready.