Just Cause 4: Das sind die ersten Wertungen

"Open World"-Fans, die gerne für reichlich Chaos und Zerstörung sorgen, haben mit Just Cause 4 ab sofort die Gelegenheit in der Rolle von Rico Rodriguez auf einer 1.000 Quadratkilometer großen Spielwelt ihrer Leidenschaft nachzugehen. Doch lohnt sich all das Chaos? Basierend auf 13 Kritiken erreicht Just Cause 4 auf Metacritic eine derzeitige Gesamtwertung von soliden 75 Prozent.

Windows Central zeigt sich von dem "Open World"-Abenteuer mehr als beeindruckt und wertet mit der Höchstpunktzahl von 100 Prozent: "Alles ist absolut fantastisch, und obwohl die Spiel-Performance nicht perfekt ist, ist das kaum ein Nachteil, der meine Sicht auf das Spiel beeinträchtigt[...]".

God is a Geek wertet mit 80 Punkten und bentont vor allem die Nützlichkeit der Gadgets: "Mit seinen extremen Wetter-Szenarien und der bekannten, übertriebenen Verwendung der Grapple-Gun, des Wingsuites und des Fallschirms ist Just Cause 4 das albernste und beste [Just Cause], das es je gab".

IGN zeigt sich etwas weniger beeindruckt und vergibt 79 Prozent: "Just Cause 4 bietet eine etwas bessere Version der zerstörerischen Action von Just Cause 3, aber es fehlt eine große neue Idee, damit es eine eigene Identität bekommt".

PCGamesN wertet mit 70 Prozent und betont, dass der neue Ableger nur wenige Fortschritte gemacht hat: "Just Cause 4 verfeinert alles, was seinen Vorgänger großartig gemacht hat. Es ist immer noch eines der freigiebigsten und bombastischten 'Open World'-Spiele, aber die neuen Systeme erzielen weniger Fortschritte für die Sandbox, als sie sollten".

Das Schlusslicht bildet Stevivor mit einer Vergabe von nur 60 Punkten: "Just Cause 4 ist ein unterhaltsames Spiel, wenn ihr euch einfach zurücklehnen und ein paar Dinge in die Luft jagen wollt. Die neuen Anpassungsmöglichkeiten sind großartig und das extreme Wetter beinhaltet einige interessante Ideen, aber letztendlich sind viele der Missionen nicht besonders aufregend oder bieten euch die Möglichkeit, sie so zu anzugehen, wie ihr wollt".

Die Kritiker sind geteilter Meinung, was Just Cause 4 betrifft. Was haltet ihr von dem Action-Spiel? Werdet ihr euch in Ricos neues Abenteuer stürzen oder kann euch Just Cause 4 nur wenig begeistern? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!