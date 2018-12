Quelle: rozetked.me

Seit einiger Zeit wird im Internet über die PS5 spekuliert, konkrete Angaben gibt es allerdings noch nicht. Nun wurden jedoch Bilder auf einer russischen Website veröffentlicht, die angeblich die finale Version von Sonys kommender Konsole zeigen sollen.

Laut Angaben von rozetked.me seien die Bilder der Website von einer anonymen Quelle zugespielt worden. Ferner gibt das Portal in dem dazugehörigen Beitrag die derzeit kursierenden Gerüchte über die technischen Details der Konsole wieder, darunter die prognostizierte 4K-Auflösung und eine Bildrate von 60 FPS. Der Verkaufspreis der Konsole soll bei etwa 500 US-Dollar liegen. Tatsächlich neu an dem Bericht ist allerdings nur das angebliche Bildmaterial der PS5.

Auch wenn die Bilder zunächst realistisch erscheinen mögen, so ist dennoch davon auszugehen, dass es sich hierbei nicht um die finale Version der PS5 handelt. Zum einen gab es noch keine offizielle Enthüllung seitens Sony, zum anderen ist auch noch unklar, wann genau die Konsole erscheinen soll. Mit einer Vorstellung der PS5 ist wohl nicht vor 2019 zu rechnen, der Verkaufstart würde dann aller Voraussicht nach auf das Jahr 2020 zu datieren sein. Demnach ist also davon auszugehen, dass es sich bei den Bildern um Fälschungen handelt.

Sony sorgt mit den Arbeiten an der PS5 vor allem mit der Anmeldung von Patenten - zuletzt von zwei Controllern für PSVR - für Aufsehen. Außerdem könnte der neue Dualshock 5 Controller über einen Touchscreen verfügen. Als gesichert gilt dies allerdings nicht.

