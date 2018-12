Die diesjährige MAG-Convention, die zum ersten Mal in Erfurt stattfand, war ein voller Erfolg. In einer Pressemitteilung wurde nun bekannt gegeben, dass die MAG im kommenden Jahr abermals in Erfurt vom 4. Bis 6. Oktober stattfinden wird.

Auch wir waren auf der MAG 2018, das sind unsere Eindrücke:

Dass die Mischung aus Anime, Gaming und Manga erfolgreich sein kann, zeigte die diesjährige neue MAG-Messe, welche in Erfurt stattfand. Über 122 Aussteller und 10.000 begeisterte Besucher waren bei der Messe dabei.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte bei der MAG-Premiere:

„Ich bin sehr froh, wenn wir die MAG weiterhin als Ankerpunkt ausbauen und tausende Gaming-Fans nach Erfurt und damit in unser Land locken.“

Diesen Worten sollen Taten folgen, denn die MAG 2019 soll schöner und noch besser werden und somit einen wichtigen Punkt für Community-Events in Deutschland legen.

Anfang 2019 könnt ihr mit weiteren Informationen für Aussteller und „Early Bird“-Angeboten rechnen. Werdet ihr der Messe einen Besuch abstatten oder wart ihr sogar dieses Jahr mit dabei und könnt uns von euren Erfahrungen berichten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!