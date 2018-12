Erst gestern wurde die Retro-Konsole PlayStation Classic veröffentlicht. Nun fanden die ersten Fans heraus, mit welchem Trick ihr auf weitere Einstellungen Zugriff erhaltet.

Der Twitter-User Nibel postete Screenshots und ein Video, welche erklären, wie ihr Zugang zu einem versteckten Menü der PS Classic erhalten könnt:

So, turns out you can access the emulator settings of the PlayStation Classic by plugging in a keyboard and pressing Escape



..which allows you to use multiple save states, scanlines, change games to NTSC for 60 FPS and so onhttps://t.co/yGPkelROv6 pic.twitter.com/bDNZKxMWc3