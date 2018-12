Gestern, am 4. Dezember, wurde mit Mutant Year Zero - Road to Eden ein taktisches Adventure veröffentlicht, das ihr möglicherweise gar nicht auf dem Radar hattet. Dieses lässt sich allerdings gerade auf Platz 3 der weltweiten Topseller auf Steam finden.

Das Adventure versucht vor allem mit seinen kuriosen Charateren zu punkten:

Im Zuge von Klimaveränderungen, einer Epidemie und einer Weltwirtschaftskrise haben die Supermächte einer alternativen Welt ihre atomaren Waffen sprechen lassen und die Menschheit damit kurzerhand ausgelöscht. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Gruppe ungewöhnlicher Mutanten, die auf der post-humanoiden Erde nach dem mysteriösen Eden sucht.

Während das taktische Kampfsystem rundenbasiert abläuft und vor allem Xcom-Fans bekannt vorkommen sollte, könnt ihr die Areale abseits des Kampfes in Echtzeit erkunden. Dabei gilt es, feindliche Lager zu infiltrieren, Gegner lautlos auszuschalten und euch auf die Suche nach wichtigen Ressourcen zu machen. Eure Vorräte könnt ihr in einer Oase, der sogenannten Ark, wieder auffüllen. Diese dient auch als Basis, von welcher aus ihr eure nächsten Abenteuer planen könnt.

Besonders dürften in Mutant Year Zero - Road to Eden aber vor allem die Charaktere ausfallen, die allesamt einzigartige Fähigkeiten mit sich bringen. Die humanoide Mutantin Selma ist beispielsweise in der Lage ihre Haut zu versteinern, während das Wildschwein Bormin einen Sturmangriff entfesseln kann. Der Ente Dux ist es hingegen möglich, sich ungesehen fortzubewegen. Im Laufe der Story könnt ihr diese und weitere Mutationen für die ungewöhnliche Truppe freischalten und trefft dabei auch auf andere Mutanten, die sich eurer Sache möglicherweise anschließen.

Das taktische Adventure wurde am 4. Dezember für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und erfreut sich momentan vor allem auf Steam an großer Beliebtheit. Dort reiht es sich derzeit nämlich auf dem dritten Platz der weltweiten Topseller ein und scheint mit zu 85 Prozent positiven Nutzerreviews auch die meisten Spieler von sich überzeugen zu können.

Was haltet ihr von Mutant Year Zero - Road to Eden? Werdet ihr euch das taktische Adventure zulegen und damit die Mutantentruppe auf ihrer Suche nach Eden begleiten? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!