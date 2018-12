Pünktlich zu Nikolaus beschenkt euch Fortnite mit der siebten Season. Diese stellt euch den neuen Kreativmodus zur Verfügung, in welchem ihr euch auf eurer eigenen Insel austoben könnt.

Im Video erhaltet ihr einen ersten Überblick über den Kreativmodus:

Die Season 7 bringt euch einige Neuerungen. Mithilfe des neuen Kreativmodus könnt ihr Minispiele entwerfen und somit gegen eure Freunde in Rennen antreten. Diesen Modus könnt ihr auf eurer eigenen kleinen Insel ausprobieren, wo alles gespeichert wird, was ihr tut. Nur die Freunde, die von euch eingeladen worden, erhalten Zugriff auf eure private Insel.

Zuerst erhalten alle „Battle Pass“-Besitzer der ersten Woche von Season 7 schon ihre eigene Insel, auf der sie ihre Freunde einladen können. Ab dem 13. Dezember werden dann alle weiteren Spieler kostenlosen Zugang zu der Insel bekommen.

Epic Games kündigte zudem an, dass der Kreativmodus noch lange nicht fertig sei und weiterhin mit Funktionen bestückt wird. Diese werden bei den kommenden Updates hinzugefügt werden. Seid ihr mit dabei, wenn sich morgen die ersten in den Kreativmodus werfen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!