Der "Battle Royale"-Gigant Fortnite ist ebenso beliebt wie umstritten, nicht zuletzt deshalb, weil das Spiel offenbar signifikant Einfluss auf das Verhalten von Kindern haben soll. Mehrere britische Schulen wollen nun eine Verhaltensänderung von Schülern in Zusammenhang mit dem Spiel erkannt haben und haben daher umgehend die Eltern der Kinder alarmiert.

Verschiedene Schulen im englischen Gloucestershire haben sich postalisch an die Eltern einiger Schüler gewandt und diese von der Problematik in Kenntnis gesetzt. Dies berichteten die Kollegen von The Sun. Laut Beobachtungen der Schulen sei das Spiel verantwortlich für das aggressive Verhalten besagter Schüler, so die Begründung.

Die Widden Primary School in Gloucester hat überdies hinaus auch die Eltern und Schüler zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen. "Wir haben mit ihnen über die Verhaltensweisen gesprochen, die wir in der Schule gesehen haben, insbesondere in Bezug auf Ärger, Aggression, Haltung und schlechte Sprache", äußerte sich die stellvertretende Schulleiterin Debbie Innes zu den "Fortnite"-Problemen.

Zudem beobachtete Hannah Beale, Lehrerin der Foxmoor Primary School, einen starken Zusammenhang mit Cyber-Mobbing und Fortnite. Offenbar würden Spieler, die bestimmte Skins tragen, häufiger unter virtuellen Beschuss der übrigen Community genommen.

Schon häufiger war der gesellschaftliche Einfluss von Fortnite Gegenstand der Kritik. Aggressives Verhalten ist dabei nicht die einzige Negativentwicklung, die einige kritische Stimmen auf das Spiel zurückführen. Fortnite habe ebenfalls schon schwere psychische und gesundheitliche Probleme bei Kindern verursacht. Offenbar haben einige jüngere Konsumenten des Spiels eine so starke Abhängigkeit entwickelt, dass diese in die Reha geschickt werden mussten.

