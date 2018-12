PlayStation Classic: 36 weitere Spiele im Source-Code entdeckt

Auf der jüngst veröffentlichten PlayStation Classic befinden sich 20 Videospiele, die bei vielen Fans nicht gerade Freudensprünge ausgelöst haben. Jetzt wurden weitere 36 Games im Source-Code der Retro-Konsole gefunden, die Sony zwar getestet haben soll, jedoch nicht spielbar sind. Darunter auch einige Klassiker, auf die sich viele Fans bestimmt gefreut hätten.

Sonys Retro-Konsole wurde am Montag, dem 3. Dezember 2018, veröffentlicht und bereits jetzt ist es tüchtigen Dataminern gelungen zahlreiche Videospiele im Source-Code der PlayStation Classic aufzustöbern, die Sony getestet zu haben scheint. Die Daten wuden auf GitHub veröffentlicht.

Der Nutzer @AlphaFoxWarfare hat die vollständige Liste der 36 nicht spielbaren Games auf Twitter aufgelistet und seiner Verärgerung dabei Ausdruck verliehen:

By the way, here are some games that Sony has tested for the PlayStation Classic, they were found in the source code. This lineup is 10x better than the current lineup.



Sony, how, how the absolute fuck did you manage to fuck up a Classic console? pic.twitter.com/ljt2jFDRT0