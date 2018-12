Fallout 76 steht abermals im Mittelpunkt von zahlreichen Diskussionen. Erneut spielt das ewige Dilemma um die Tasche der Sammleredition dabei eine größere Rolle. Denn wie nun bekannt wurde, konnten die Leute, die Bethesda anfragten, ob sie die Nylon-Tasche ersetzt bekommen, die persönlichen Daten anderer Spieler einsehen.

Bethesda gab kürzlich bekannt, dass sich die Besitzer der Nylon-Tasche aus der 200 Euro teuren "Power Armor"-Edition beim Support melden können, um diese gegen die versprochene Canvas-Tasche umzutauschen.

Die Webseite Kotaku berichtet nun, dass es bei diesen Anfragen zu einem Fehler seitens des Bethesda Supports kam. Denn die User, welche ihre Ersatz-Forderung einreichten, erlangten zugleich Zugriff auf "Bethesdas Support"-System. Damit hatten sie die Möglichkeit, sämtliche eingereichten Tickets an den Support zu öffnen und als erledigt abzuhaken. Außerdem hatten sie Einsicht in die persönlichen Daten der Kunden.

Der Ärge rum Fallout 76 ebbt nicht ab.

Das Problem wurde mittlerweile zwar behoben, jedoch hatten einige User zuvor die Möglichkeit sich darüber in den Netzwerken auszutauschen. Jessiepie postete auf Twitter:

@BethesdaSupport I am receiving other people's support tickets on my @bethesda account. I have numerous people receipts for power armor set that includes their email & home address and the type of card used. This is not good, right? #Fallout76 pic.twitter.com/KUpGCNfIF0