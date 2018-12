Offenbar befindet sich das Remake zu Resident Evil 3 – Nemesis schon in der Entwicklung. Dazu sind erste Gerüchte in einem Resetera-Forum aufgetaucht. Außerdem wurde von derselben Quelle angegeben, dass sich auch Resident Evil 8 bereits in Entwicklung befindet.

So sieht das Remake zu Resident Evil 2 aus:

Das Remake zu Resident Evil 2 erscheint kommendes Jahr am 25. Januar, zwanzig Jahre, nachdem das Original erschienen ist. Aufgrund der nahenden Veröffentlichung sollte man meinen, dass Entwickler Capcom alle Hände voll zu tun hat.

Doch in einem Beitrag im Resetera-Forum behauptet der Moderator Dusk Golem, dass Resident Evil 3 längt in Entwicklung ist. Das Thema tauchte auf, als die User gefragt wurden, welchem Remake-Projekt sich Capcom nach der Veröffentlichung des Remakes von Resident Evil 2 widmen sollten. Dabei standen Code Veronica und Resident Evil 3 zur Debatte. Inmitten der Diskussion schaltete sich der Moderator Dusk Golem ein:

„Ein Resident Evil 3 Remake ist bereits in der Entwicklung.“

Resident Evil 3 - Nemesis erschien im Jahr 1999.

Ein anderer User fragt daraufhin nach, woher der Moderator diese Information habe und ob weitere Remakes geplant seien. Dusk Golem antwortet daraufhin:

„Quellen, ich habe meine Lippen und alles Weitere versiegelt, also frag nicht. Aber das Remake zu Resident Evil 3 befindet sich derzeit in voller Entwicklung. Ich denke, sie werden abwarten, wie das Remake zu RE 2 und 3 performen, aber das Remake zu RE2 wird ganz gewiss sehr gut performen.“

Die Ankündigung rief unter den Usern große Begeisterung hervor.

Und es geht noch weiter. Auf Seite Zwei des Forums beschwert sich ein User, dass Capcom lieber mit RE8 weitermachen soll, anstatt sich um Remakes zu kümmern. Darauf antwortet Dusk Golem:

„RE8 ist ebenfalls in Entwicklung, mach dir darüber keine Sorgen. Die Entwicklung startete direkt nach RE7. Diese Serie wird sich nicht in eine reine Remake-Maschine entwickeln.“

Bislang gibt es keine Bestätigung seitens Capcom.

Die Nachricht dazu dürfte sicherlich für viele überraschend sein. Der Moderator Dusk Golem äußerte sich nicht noch einmal zu seinen Aussagen, auch seitens Capcom stehen Bestätigungen aus. Was haltet ihr von den Gerüchten? Glaubt ihr, dass etwas dran ist? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!