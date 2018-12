Assassin's Creed - Odyssey wird auch im Dezember kostenlosen Nachschub erhalten. Macht euch bereit für neue Missionen, Items und Features! Im Video stellen euch die Entwickler alle Inhalte näher vor.

Das bringt das Dezember-Update mit sich:

Assassin's Creed - Odyssey wurde schon im November mit vielen neuen Inhalten versorgt. Aber das war noch lange nicht alles. Diese Inhalte erhält das "Open World"-Abenteuer im Dezember:

Das Vermächtnis der ersten Klinge: Die erste Episode der Story-Erweiterung ist bereits am 4. Dezember erschienen und stellt diesen Monat gleichzeitig den einzigen kostenpflichtigen Zusatzinhalt dar. Um Zugang zum DLC zu erhalten, müsst ihr die Naxos-Quest in Episode 7 erfolgreich absolviert und mindestens Level 28 erreicht haben.

Neue Quests: Die dritte Episode der vergessenen Geschichten Griechenlands wird im Laufe des Monats erhältlich sein und hört auf den Namen "Das Bild des Glaubens". Um die Mission zu starten, müsst ihr Episode 5 erreicht haben und solltet euch zumindest auf Level 35 befinden. In der Region Elis könnt ihr die Quest-Reihe starten.

Fotomodus-Wettbewerb: Voraussichtlich am 10. Dezember startet der erste Fotomodus-Wettbewerb, bei dem alle Spieler von Assassin's Creed - Odyssey mitmachen können. Meldet euch dazu einfach mit eurem Ubisoft-Account auf der offiziellen Webseite von Assassin's Creed an, wählt ein Foto aus eurer Galerie und reicht es unter dem Bereich "Fotomodus-Wettbewerb" ein.

Neue Items: Die Gang aus Assassin's Creed - Syndicate kann schon bald für euer Schiff angeheuert werden. Außerdem erscheint das sogenannte Himmelspaket, welches ein komplettes Ausrüstungsset, ein geisterhaftes Pferd und eine neue tödliche Waffe beinhaltet.

Neue Features: Wenn ihr das Maximallevel 50 bereits erreicht habt, könnt ihr zukünftig mithilfe eines neuen Menüs die Fähigkeiten eures Charakters noch weiter verbessern. Zudem erwarten euch neue Schnellreisepunkte und neue wöchentliche Aufträge.

Odyssey-Event: Wer den Mobile-Ableger Assassin's Creed - Rebellion spielt, wird sich freuen, dass Kassandra und Alexios in die Liste der legendären Charaktere aufgenommen werden.

Was haltet ihr von den Neuerungen im Dezember? Über welche freut ihr euch am meisten, welche fehlt euch noch? Werdet ihr am Fotomodus-Wettbewerb teilnehmen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!