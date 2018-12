Zum fünften Mal in Folge fanden gestern die jährlichen Game Awards statt, eine wichtige Preisverleihung für Videospiele. Neben den Awards gab es zahlreiche Neuankündigungen, von denen einige sehr überraschend kamen.

Obsidian enthüllte The Outer Worlds:

The Outer Worlds von Obsidian

Der neue RPG-Titel sorgte für eine positive Überraschung. Das Spiel wirkt wie eine Mischung aus No Man's Sky und Fallout und wird für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Teaser-Trailer zu The Dread Wolf Rises

Ein mögliches Dragon Age 4 sorgte im Vorfeld der Verleihung für zahlreiche Diskussionen. Letztlich gaben die Entwickler keine genaueren Informationen bekannt, jedoch war ein Teaser-Trailer mit dem Hashtag The Dread Wolf Rises zu sehen. Mit The Dread Wolf könnte der Elf Solas aus Dragon Age - Inquisition gemeint sein. Was genau das bedeutet, werden wir sicherlich in den kommenden Wochen erfahren.

Far Cry - New Dawn spielt in der Post-Apokalypse:

Far Cry - New Dawn

Völlig überraschend wurde kürzlich Far Cry - New Dawn angekündigt. Auf den Awards gab es nun einen ersten Trailer zu sehen. In einer bunten Welt der Post-Apokalypse sehen wir hier zwei Frauen, die in die Rolle der Bösewichte schlüpfen. Das Spiel soll bereits am kommenden 14. Februar kommen.

The Stanley Parable - Ultra Deluxe

Der Indie-Hit The Stanley Parable wird noch 2019 für die Konsolen PS4 und Xbox One erscheinen. Dabei wird es zahlreiche neue Inhalte geben.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Der PlayStationOne-Klassiker kehrt als Remaster zurück und wird am 21. Juni 2019 für PS4, XboxOne, Switch und PC erhältlich sein.

Einen sehr blutigen Trailer gab es zu dem Spiel Mortal Kombat 11, indem ihr ausführlich in bekannter Grausamkeit eure Gegner plattmacht. Bereits im April des kommenden Jahres soll das Spiel erscheinen und wirkt auf den ersten Blick sehr amüsant.

Ancestors - The Humankind Odyssey

Das Survival-Adventure stammt von dem "Assassin's Creed"-Erfinder Patrice Désilets.

Last Campfire

Entwickelt wurde das Spiel von Hello Games, die durch No Man's Sky bekannt geworden sind. Dabei entführt euch der Trailer in eine überaus knuffige Welt. Ihr könnt das Spiel ab 2019 auf Steam erhalten.

Journey to the Savage Planet

Das "Science Fiction"-Epos stammt von dem Publisher 505 Games und Entwickler Typhoon Games und erscheint im kommenden Jahr. Hier spielt ihr auf einem Alien-Planeten, den ihr erforschen müsst, um herauszufinden, ob sich der Planet zum Ansiedeln menschlicher Lebewesen eignet.

Stranger Things 3

Die Entwickler der beliebten Serie waren bei den Awards zu sehen und kündigten an, zum Start der dritten Staffel ein gleichnamiges Retro-Spiel im Look der 90er Jahre für PC, PS4, Switch und Xbox One zu veröffentlichen.

Nach über 4 Jahren Entwicklungszeit ist das Fantasy-Spiel ab jetzt exklusiv für die Xbox und den Epic Games Store erhältlich.

Das sind die restlichen Ankündigungen im Überblick:

Das Sayonara Wild Hearts wird als Rhythmus-Spiel für die Switch erscheinen.

Joker aus Persona 5 steigt per DLC mit in den Ring von Super Smash Mario Bros. Ultimate

Die Halo-Macher zeigen mit Scavengers einen futuristischen Multiplayer-Shooter.

Marvel Ultimate Alliance 3 erscheint im "Cel Shading"-Look exklusiv für die Switch.

Neben Season 7 gab es weitere Neuigkeiten. Fortnite erhält eine neue Map "The Block".

Der Shooter Rage 2 wird ab dem 14. Mai für PS4, Xbox und PC erhältlich sein. Die Entwickler zeigten einen neuen Trailer und sprachen von einer gigantischen Welt.

Epic Games Store: Der Launch-Trailer zum Store der Fortnite-Entwickler ist da:

Außerdem wurde der neue Epic Games Store angekündigt, der ab sofort erhältlich ist. Aller zwei Wochen werdet ihr zudem ein kostenloses Spiele erhalten, los geht es am 14. Dezember mit Subnautica.

Außerdem könnt ihr in den kommenden Tagen zu allen angekündigten Spielen in den Stores Rabatte erhalten.

Obwohl es einige Neuankündigungen gab, wurden Spiele wie Death Stranding vermisst. Was waren eure Highlights der Veranstaltung und auf welches Spiel freut ihr euch besonders? Wir sind gespannt auf eure Meinung!