Far Cry - New Dawn: Alle Infos zum "Far Cry 5"-Sequel

Vor kurzem wurden Details zum angekündigten Far Cry - New Dawn veröffentlicht, nun legt Entwickler Ubisoft mit weiteren Neuigkeiten nach und verrät, was euch in der post-apokalyptischen Welt des kommenden Teils noch erwartet. Wie sieht der Handlungsort Hope County 17 Jahre nach einer atomaren Katastrophe also aus?

Hier ist der Ankündigungstrailer zu Far Cry - New Dawn:

Die Welt von Far Cry - New Dawn spielt am selben Ort wie bereits der Vorgänger Far Cry 5. Nach einer atomaren Verwüstung übernimmt die Gruppierung mit dem Namen Highwaymen die Kontrolle über den Ort Hope County. Dies berichteten die Kollegen von gamespot.com, die einen genaueren Einblick in das Spiel bekommen haben. Eure Aufgabe ist es nun, die Highwaymen zu stürtzen und Hope County neu aufzubauen. In diesem Zusammenhang hat sich Ubisoft Gedanken gemacht, wie die Welt nach einer atomaren Katastrophe aussehen könnte: Euch erwarten demnach teilweise eine Wüstenlandschaft mit mutierten Tieren, anderseits auch absolut bunte Landschaften.

Darüber hinaus wird es ebenfalls wieder einen sehr markanten Antagonisten geben - oder im Falle von Far Cry - New Dawn gleich zwei. In der postapokalyptischen Welt wird euch nämlich das Leben von den mörderischen Zwillingsschwestern Mickey und Joe schwer gemacht. Diese übernehmen die Bande der Highwaymen, nachdem die beiden den ehemaligen Anführer - ihren eigenen Vater - getötet haben, da dieser "zum Problem geworden" ist. Eure Aufgabe ist es nun, euch gegen die Zwillingsschwestern und den Rest der Highwaymen zur Wehr zu setzen und die Welt von Far Cry - New Dawn neu aufzubauen.

Wie es sich für ein post-apokalyptisches Szenario gehört, liegt der Fokus vor allem auf dem Craftingsystem. Um eure handwerklichen Möglichkeiten zu verbessern, könnt ihr diverse Werkzeuge herstellen, welche euch das Überleben in Hope County einfacher gestalten. Darüber hinaus könnt ihr ebenfalls euer Lager, welches euch als Unterschlupf dient, stetig aufrüsten und verbessern. Dabei müsst ihr nicht allein durch die virtuelle Welt streifen: Hier erwarten euch einige Begleiter - auch Tiere - welche euch den Kampf gegen die Highwaymen ungemein erleichtern.

Wie gefallen euch die ersten Details zu Far Cry - New Dawn? Sagt euch das postapokalyptische Szenario zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!