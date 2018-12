Das vor wenigen Monaten erschienene Shadow of the Tomb Raider ist aktuell um 50 Prozent reduziert. Obendrein spendiert Entwickler Square Enix dem Spiel eine kostenlose Demo des Spiels für alle Plattformen, falls ihr zunächst einmal reinschnuppern wollt.

Die ganze Vorgeschichte von Lara Croft wird hier noch einmal zusammengefasst:

Ab sofort könnt ihr, in einer kostenlosen Demo von Shadow of the Tomb Raider für PC, PS4 und Xbox One, den Anfang von Lara Crofts aktuellem Abenteuer erleben. Damit wirbt Square Enix aktuell auf dessen Homepage. Herunterladen könnt ihr das Spiel in den hauseigenen Stores der jeweiligen Konsole, beziehungsweise auf Steam.

Habt ihr die Demo abgeschlossen, dann könnt ihr euch obendrein das komplette Spiel sichern - dies ist nämlich zurzeit um 50 Prozent reduziert. Dabei könnt ihr euren Fortschritt aus der Demo selbstverständlich ins richtige Spiel übertragen. Das Angebot gilt bis zum 8. Dezember (Steam), beziehungsweise bis zum 10. Dezember (PS4, Xbox One).

Was haltet ihr von dem Angebot? Besitzt ihr Shadows of the Tomb Raider bereits oder werdet ihr jetzt zuschlagen? Wann habt ihr eigentlich zuletzt eine Demo gespielt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!