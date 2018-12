Im Rahmen der Game Awards 2018 hat Entwicklerstudio Bioware einen neuen Trailer zum kooperativen Rollenspiel Anthem präsentiert, der mehr Details zur Geschichte verrät. Außerdem dürfen sich interessierte Spieler auf eine Demo freuen.

Die Macht des Anthem hat ganze Zivilisationen in den Untergang geführt. Nur dank der Javelins, mächtigen Mech-Kampfanzügen, konnten die fähigsten Freelancer-Piloten das Chaos bekämpfen, während nicht mehr als bloße Mauern ihre Familien und Geliebten zu schützen vermochten. Jetzt versucht sich eine neue Bedrohung die Kraft des Anthem zunutze zu machen und euer Ziel ist es, sie aufzuhalten.

Wenn ihr die Anmeldung zur Closed Alpha versäumt habt oder ihr aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl nicht zu den Spielern zählt, die Zugang zu den Sessions erhalten, ist das halb so wild. Wie Michael Gamble, Lead Producer bei Bioware, auf Twitter verkündet, wird es eine Demo zu Anthem geben:

Oh, hey...one more thing. If you’ve pre ordered, the demo opens on January 25, you special lovely friends. For EVERYONE ELSE IN THE KNOWN WORLD...the demo starts on Feb 1. We think Anthem feels amazing to play, and want you to see that before our launch on February 22.