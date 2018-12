Falls ihr in der Weihnachtszeit noch neues "Futter" für eure Switch benötigt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich einige Spiele zu sichern. Auf Amazon könnt ihr derzeit drei "Switch"-Spiele zum Preis von 70 Euro beziehungseweise 100 Euro erwerben.

In dem "3 Spiele für 70 Euro"-Paket finden sich unter anderem Titel wie Dark Souls Remastered, Dragon Quest Builders, und Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country. In der "100 Euro"-Rubrik hingegen entdeckt ihr unter anderem Super Mario Party, Pokémon - Let's Go, Pikachu & Pokémon - Let's Go, Evoli und Monster Hunter Generations.

Alles was ihr dafür tun müsst, ist auf die jeweilige Aktionsseite des Angebots zu gehen und die drei bevorzugten Spiele in euren Einkaufswagen packen - ihr zahlt dann für die drei Spiele insgesamt den Fixpreis von 70 Euro, beziehungsweise 100 Euro. Falls ihr euch also einige dieser Spiele sichern wollt, solltet ihr schnell zuschlagen - das Angebot geht nur noch bis zum 9. Dezember.

Was haltet ihr von dem Angebot auf Amazon? Werdet ihr zuschlagen und eure "Switch"-Spielesammlung etwas aufstocken? Für welche Spiele entscheidet ihr euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!