Wer während der Wintertage ein wenig Lust auf ein Strategiespiel verspürt, der kann sich bei Steam derzeit kostenlos eindecken. Noch bis Montag verschenkt die Downloadplattform Company of Heroes 2.

Trailer zum Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg:

Über fünf Jahre ist Company of Heroes 2 schon alt und das ist für Sega und Entwickler Relic Anlass, das Strategiespiel kostenlos anzubieten. Alles was ihr dafür benötigt ist ein aktives Steam-Konto. Sobald ihr auf der Produkseite von Company of Heroes 2 auf "Spiel installieren" klickt, landet das Spiel automatisch in eurer Bibliothek und verbleibt dort.

Um das Angebot wahrzunehmen, habt ihr noch bis zum kommenden Montag, 19 Uhr Zeit.

Bei der Gratisversion handelt es sich übrigens um das reine Grundspiel. Die DLCs und eigenständigen Erweiterungen sind nicht Teil des Pakets, aber zurzeit bei Steam bis Montag im Preis reduziert.

Obwohl Company of Heroes 2 schon etwas älter ist, wird das Strategiespiel von Fans immer noch aktiv gespielt. Mit der Geschenkeaktion dürften in den nächsten Tagen noch viele weitere Spieler hinzukommen.