DayZ: PC-Version verlässt noch dieses Jahr den Early Access

Was lange währt, wird endlich gut? Nun, das dürfte sich in der kommenden Woche unter Beweis stellen. Nach jahrelangem "Early Access"-Status wird DayZ auf dem PC endlich die finale Version 1.0 erreichen, wie Entwickler Bohemia Interactive in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

DayZ: Trailer zu Version 1.0

Genauer gesagt wird es am 13. Dezember um 19:00 Uhr soweit sein. Dann wird das Zombie-Survivalspiel die "Early Access"-Kategorie ganz offiziell hinter sich lassen - und damit fast genau fünf Jahre nachdem es dort erstmals erschienen ist.

Große technische oder inhaltliche Änderungen zur letzten Beta-Version wird es mit Version 1.0 nicht geben. Stattdessen stehen mehrere Bugfixes bereit, die den Überlebenskampf in DayZ angenehmer gestalten sollen. Zeitgleich wird außerdem der Preis erhöht. Bis Dienstag kostet das Spiel noch rund 28 Euro, danach werden 38 Euro fällig.

Anfang 2019, so heißt es in der Ankündigung weiter, sollen dann ausführliche Details folgen, wie die Zukunft von DayZ aussieht. Die Umsetzung für die Xbox One soll im kommenden Frühjahr das Preview Programm verlassen, während 2019 außerdem eine Portierung für die PlayStation 4 geplant ist.

Als Modifikation für Arma 2 hat DayZ seinen Anfang genommen, ehe Entwickler Bohemia Interactive mit der Entwicklung einer eigenständigen Version begonnen hat. Seitdem ist einiges an Zeit vergangen und es stellt sich eine Frage: Interessiert euch DayZ noch oder ist der einstige Hype um das Survival-Spiel endgültig verflogen? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!