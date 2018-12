Das eigentliche Vorhaben von Valve, zukünftig eine liberale Politik in puncto "Erwachsenenunterhaltung" zu führen, hat nun einen kleinen Dämpfer bekommen - das Softwareunternehmen hat einige Erotikspiele aus der Steam-Bibliothek entfernt, welche offenbar minderjährige Protagonisten beeinhalten.

Erst kürzlich löste Senran Kagura eine Debatte bezüglich Belästigung von Minderjährigen aus:

Konkret sind in diesem Fall die als Visual Novels betitelten Spiele Cross Love, Hello Goodbye, MaoMao Discovery Team sowie Imolicious betroffen. Dies berichteten die Kollegen von Kotaku. Valve sah durch die offenbar minderjährigen Protagonisten den Tatbestand des Kindesmissbrauchs erfüllt und entfernte die Titel umgehend aus dem Steam-Sortiment.

Per Brief hat sich Valve außerdem an die Entwicklerstudios der betroffenen Spiele gewendet. In dem Schreiben wird erklärt, dass zu Beginn des Spiels deutlich gemacht werden müsse, dass die Protagonisten volljährig sind. Die Antwort einiger Entwickler, es handle sich bei den Protagonisten nicht um Kinder, sondern um "Schulmädchen", ist der Sache nur wenig dienlich, denn der Großteil der Schüler ist eben minderjährig.

Das Entwicklerstudio von Cross Love verteidigt sich gegen die Vorwürfe Valves und zeigte sich nur wenig einsichtig. Die "Cross Love"-Entwickler sind überzeugt davon, Valve habe ihr Spiel von Steam entfernt, weil darin ein "Cross Dresser" vorkomme - eine Person, die sich wie das jeweils andere Geschlecht kleidet. Laut Angaben des Entwicklers seien zudem in Cross Love mehrere Hinweise darauf enthalten, dass es sich bei den Figuren um erwachsene Personen handelt.

Was haltet ihr von den Vorwürfen Valves? Findet ihr diese zutreffend? Oder könnt ihr das Entfernen der Spiele von Steam nicht nachvollziehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!