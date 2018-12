Die V1-Rakete zählt wohl zu den gefährlichsten Waffen im Multiplayer-Modus von Battlefield 5. Nicht selten sorgt sie für zahlreiche, virtuelle Todesopfer und kann damit eine Schlacht maßgeblich beeinflussen. Jetzt hat ein Spieler eine kreative Variante gefunden, den Einschlag der Rakete zu verhindern.

Diese Features bietet Battlefield 5:

Die gewaltigen Behemoths von Battlefield 1 sind Geschichte, dafür gibt es in Battlefield 5 andere Möglichkeiten, um zahlreiche gegnerische Spieler auf einmal über den Jordan zu schicken. Eine davon ist die V1-Rakete. Diese kommt nicht in jedem Multiplayer-Match zum Einsatz, denn dafür sind gewisse, oftmals nicht leicht zu erfüllende Anforderungen notwendig. Zum einen müsst ihr Truppführer eines Squads sein, zum anderen solltet ihr über 41.500 SRP (Squad Reinforcement Points) verfügen. Erst dann könnt ihr die gefährliche Rakete anfordern und den Ort des Einschlags wählen. Nicht selten fordert sie dabei zahlreiche, virtuelle Leben.

Doch was macht ihr, wenn ihr euch im gegnerischen Team befindet? Der Reddit-Nutzer Osamadeep hat eine Möglichkeit gefunden, seine Teamkameraden vor dem sicheren Tod zu bewahren. Seid ihr als Pilot mit einem Bomber oder Jäger unterwegs, könnt ihr das Flugzeug einfach direkt in die V1-Rakete steuern. Das kostet euch im Normalfall euer Leben, rettet aber viele andere. Es sei denn, ihr schafft es, vorher aus dem Flugzeug zu springen.

Wie ein anderer Spieler auf Reddit mitteilt, habe er bereits versucht, die V1-Rakete mithilfe eines Flak-Geschützes unter Beschuss zu nehmen, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Der sicherste Weg, sie unschädlich zu machen ist also, den Heldentod zu wählen.

Habt ihr bereits in einem Mutliplayer-Match versucht, die V1-Rakete rechtzeitig zu stoppen, um so eure Kameraden zu retten oder habt ihr bereits eine andere Methode gefunden? Teilt uns eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren mit!