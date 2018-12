Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) hatte am 6. Dezember über eine mögliche Indizierung des Spiels Wolfenstein 2 - The New Colossus in der US-Fassung für die Nintendo Switch debattiert - die amerikanische Fassung blieb allerdings von der Indexierung verschont.

Hauptkritikpunkt war das Szenario des Spiels: Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Widerstandskämpfers gegen das Naziregime Adolf Hitlers, welches in dem Spieleuniversum den Zweiten Weltkrieg für sich entscheiden konnte. Die BPjM diskutierte unter anderem über die Frage, "ob der Nationalsozialismus durch seine Verwendung als Spielesetting eine Banalisierung erfahre". Dies geht aus einer offiziellen Meldung der BPjM hervor. Die für die Prüfung relevanten Aspekte des Spiels für eine mögliche Indizierung waren in einem engen Rahmen abgesteckt, da das Spiel in der deutschen Fassung zuvor bereits mit "Keine Jugendfreigabe" klassifiziert wurde.

Deswegen wurde vor allem untersucht, welche Unterschiede in der Wirkung sich durch das Zeigen von Hakenkreuzen und der Figur Adolf Hitlers im Gegensatz zur deutschen Version ergeben. Eine Verharmlosung des Nationalsozialismus konnte die BPjM dabei laut eigenen Aussagen nicht feststellen, von einer Indizierung wurde somit abgesehen. Als Begründung gab das verantwortliche Gremium an, Wolfenstein 2 verfüge über eine deutliche "Gut-Böse-Einteilung" und verwende Hakenkreuze sowie die Darstellung Hitlers als Einordnung in den fiktiv-historischen Kontext. Damit schlägt die Prüfung von Videospielen in Deutschland erneut eine liberalere Richtung ein, die mit der Anwendung der Sozialadäquanzklausel für Games ermöglicht wurde.

