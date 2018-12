Borderlands 3: Details zu Release und Charakterklassen geleakt

Viele Fans erhofften sich, dass Borderlands 3 im Rahmen der Game Awards 2018 offiziell angekündigt wird - doch Pustekuchen. Zwar wurden auf der Veranstaltung zahlreiche Spiele vorgestellt, frische Infos zur Fortsetzung des beliebten Koop-Rollenspiels Borderlands 2 blieben jedoch aus, zumindest bis jetzt. Denn der Youtube-Kanal The Know hat laut eigenen Angaben von einer anonymen, aber "glaubwürdigen" Quelle erfahren, wann ihr mit einer Ankündigung rechnen dürft und welche Klassen in Borderlands 3 spielbar sein werden.

In wenigen Tagen wird die VR-Version von Borderlands 2 veröffentlicht:

Wie The Know in einem Video preisgibt, soll es in Borderlands 3 vier unterschiedliche, spielbare Klassen geben. Die erste Klasse sei der Soldat. Dieser soll, ganz im Stile des Mutliplayer-Shooters Titanfall, in der Lage sein, einen Titan-Mech herbeizurufen, der im Verlauf des Spiels auch mit einigen Upgrades ausgestattet werden kann. So könne der Koloss beispielsweise mit einem Geschütz versehen werden, in welches sich euer Koop-Partner setzen kann, um tatkräftige Unterstützung im Kampf zu leisten. Die zweite Klasse sei die Sirene, welche, ähnlich wie Protagonist Brick aus Broderlands, auf den Nahkampf spezialisiert sein soll.

(Quelle: Youtube, The Know)

Die dritte Klasse höre auf den Namen der Assassine und wird im Video mit Zero aus Borderlands 2 verglichen. Dem Assassinen soll es möglich sein, einen Lockvogel zu erzeugen, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sodass feindlicher Beschuss hauptsächlich auf ihn konzentriert wird.

Die vierte und scheinbar letzte Klasse sei der Beast Master. Entscheidet ihr euch zu Spielbeginn für diese Klasse, könnt ihr euch The Know zufolge auch für eines von drei "Pets" entscheiden. Jeder Begleiter soll dabei unterschiedliche Fähigkeiten mit sich bringen. Zudem sei der Beast Master die einzige Klasse, die sich noch in der Alpha-Testphase befindet, da es einige Probleme mit der Begleiter-KI zu geben scheint.

Wie The Know weiter verrät, soll Borderlands 3 in noch in der ersten Hälfte des Jahres 2019 offiziell angekündigt werden. Einen genaueren Zeitrahmen nennen die YouTuber zwar nicht, dafür haben sie noch einige andere Details auf Lager: So begebt ihr euch im Spiel unter anderem auf die Jagd nach Vaults und sollt im Verlauf der Geschichte auch einen eigenen Raum erhalten, den ihr mit euren Waffen schmücken könnt, um sie anderen Spielern zu präsentieren.

Beachtet, dass es sich hierbei vorerst nur um Gerüchte handelt. Keine dieser Infos wurde bislang von offizieller Seite bestätigt. Aber teilt uns doch gerne trotzdem in den Kommentaren mit, was ihr von den Klassen halten würdet!