Quelle: reuters.com

Schauspieler Christoph Waltz ist allem Anschein nach ein passionierter PC-Spieler. Der aus den "Tarantino"-Streifen Inglorious Bastards und Django Unchained bekannte Österreicher sprach auf den Game Awards über seine Zockgewohnheiten.

Bei den Game Awards gab es unter anderem Neues zu Anthem zu sehen:

Während seiner Laudatio für die Kategorie „Beste Performance“ meinte Waltz' Schauspielkollegin Rosa Salazar, dass man Videospielcharaktere mit dem Controller steuern würde. Er erwiderte daraufhin, dass er lieber eine Maus und Tastatur bevorzuge. Waltz merkte allerdings schnell, dass Salazar sich nicht auf diese Debatte einlassen wollte und legte prompt den Satz „Aim Assist ist einfach etwas Dummes“ nach, wie in diesem Twitch-Video zusehen ist.

So stieß Christoph Waltz den Konsolenspielern im Publikum humoristisch vor den Kopf und outete sich als PC-Anhänger. Möglich wäre allerdings auch, dass dieser kleine Schlagabtausch der „PC vs. Konsolen“-Debatte einstudiert war. Vielleicht sprach jedoch auch der PC-Zocker aus dem Herzen von Christoph Waltz - wir können diesbezüglich nur rätseln.

