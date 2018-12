Super Smash Bros. Ultimate: Spieler klagen über den Online-Modus

Super Smash Bros. Ultimate wurde vor wenigen Tagen, am 7. Dezember, exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht und bietet die größte Riege an spielbaren Charakteren in der Geschichte von Super Smash Bros. Dutzende bereits bekannte als auch neue Modi warten darauf, ausprobiert zu werden und sorgen für jede Menge Abwechslung. Doch gerade der überaus beliebte Online-Multiplayer-Modus scheint mit einigen Problemen zu kämpfen und sorgt bei vielen Spielern für nichts als Frust.

Im Trailer geben sich zahlreiche bekannte Charaktere ordentlich auf die Mütze:

Im Online-Modus von Super Smash Bros. Ultimate habt ihr die Wahl: Nehmt die Einstellungen vor, die euch am meisten zusagen und sucht anschließend nach anderen Spielern, deren Einstellungen mit den euren übereinstimmen oder öffnet selbst eine Online-Lobby, in der bis zu 8 Spieler (euch mit eingeschlossen) Platz finden und legt die Regeln nach eurem Geschmack fest.

Eigentlich sollten euch diese Optionen die Gelegenheit verschaffen, Multiplayer-Matches nach euren Vorstellungen auszutragen. Nur scheint dies in der Praxis nicht ganz so gut zu funktionieren, weshalb inzwischen viele Spieler auf Reddit über den Multiplayer-Modus klagen. So scheint es völlig irrelevant zu sein, welche Regeln ihr festlegt, da diese kaum berücksichtigt werden und ihr schließlich ohnehin in einer Lobby mit ganz anderen Einstellungen landet.

Ein weiteres Problem stellen laut vielen Spielern die Online-Lobbies selbst dar, da deren Anzahl äußerst begrenzt zu sein scheint und die Spieler dazu gezwungen seien, endlos lange zu warten, bis sie loslegen dürfen. Wenn ihr euch also beispielsweise in einer mit Spielern gefüllten Online-Lobby befindet, in der nur "1 gegen 1"-Kämpfe ausgetragen werden können, tragen auch immer nur zwei Spieler ein Match aus. Alle anderen müssen sich hingegen so lange gedulden, bis sie selbst an der Reihe sind.

Wer seine Zeit bei Super Smash Bros. Ultimate also hauptsächlich im Online-Modus verbringen will, der sollte mit dem Kauf wohlmöglich noch etwas warten. Anscheinend hat der Plattform-Prügler in dem Bereich noch mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen. Das stellen auch wir im Test "Super Smash Bros. Ultimate - Der Name ist Programm" fest, in dem ihr außerdem erfahrt, warum sich das Spiel aber für Solisten und Couch-Koop-Freunde lohnt.

Habt ihr euch Super Smach Bros. Ultimate bereits zugelegt und den Multiplayer-Modus ausprobiert? Welche Verbesserungen würdet ihr am Online-Modus vornehmen? Verratet uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!