Mit Operation Absolute Zero bekommt Call of Duty - Black Ops 4 heute, am 11. Dezember, den ersten Schwung an Updates und neuen Inhalten. Insgesamt spendiert euch Entwickler Treyarch eine neue Klasse, eine neue Blackout-Map, ein Event und neue Ausrüstung für den Schwarzmarkt.

Die neue Erweiterung liefert unter anderem eine weitere Charakter-Klasse:

Mit der Spezialistin Zero wird ein neuer Charakter ins "Klassen"-Portfolio von Black Ops 4 aufgenommen, mit der ihr den Verlauf des Kampfes im Multiplayer- und Blackout-Modus zu euren Gunsten umprogrammieren könnt. Dabei helfen euch diverse Hackings-Werkzeuge dabei, eure Gegner unter Druck zu setzen. Mit Hijacked findet ebenfalls eine neue Multiplayer-Map ins Spiel. Hier können die "Blackout"-Freunde unter euch eine Luxusyacht plündern und euch für den Kampf gegen eure Feinde rüsten. Auf dem Festland steht euch hier außerdem ein neues Panzerfahrzeug zur Verfügung. Diese und weitere Neuerungen sind in dem Trailer zum Update zu sehen.

Zudem erwartet euch ein Feiertags-Event: Spieler haben nun die Möglichkeit, sich gegenseitig mit Schneebällen zu bewerfen, um sich auch virtuell auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Außerdem bringt das Update einen Schwung an neuen Waffen und Ausrüstung mit sich. Ab sofort stehen euch ein neues Sturmgewehr und eine neue MP, die ihr über den Schmuggelware-Strom auf dem Schwarzmarkt erwerben könnt, zur Verfügung. Außerdem dürft ihr euch über ein taktisches Outfit, neue Personalisierungs-Accessoires, neue Charaktere im Blackout-Modus und eine neue Nahkampfwaffe freuen.

Was haltet ihr von den Inhalten des "Operation Absolute Zero"-Updates? Freut ihr euch auf neue Waffen, Ausrüstung und Co.? Oder zockt ihr aktuell ein ganz anderes Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!