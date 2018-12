Der Online-Modus von Grand Theft Auto 5 wird nach wie vor mit Updates versorgt, heute sogar mit einem ganz besonderen. In "Arena War" stattet ihr eure Fahrzeuge mit Geschützen aus und bestreitet anschließend actiongeladene Gladiatorenkämpfe mit anderen Spielern.

Das ist der Trailer zum letzten großen Update: After Hours

Rockstar Games hat seit dem Release von Red Dead Redemtpion 2 alle Hände voll zu tun. Das hält das Entwicklerstudio jedoch nicht davon ab, auch neue Inhalte für GTA Online zu veröffentlichen. Wie Rockstar Games auf der offiziellen Webseite verkündet, erwarten euch mit dem "Arena War"-Update erbarmunglose Gladiatorenkämpfe, die mit modernster Fahrzeugmodifikationstechnologie bestritten werden und in der Maze Bank Arena stattfinden.

Mit Arena War wird eine weitere Karriere versprochen, in der neue, extra für die Arena entworfene Fahrzeugtypen in sieben unterschiedlichen "hochexplosiven" Spielmodi auf ihren Einsatz warten. Im Verlauf der "Arena War"-Karriere sammelt ihr außerdem sogenannte Arena-Punkte, mit denen ihr noch mehr Spielzeuge erwerben könnt. Diese sind aber nicht ausschließlich an die Arena gebunden, sondern können auch mit auf die offenen Straßen der Online-Welt von Los Santos genommen werden.

Für all jene, die gerne sofort losglegen möchten, gibt es gute Neuigkeiten. Das Update soll nämlich schon heute, am 11. Dezember, erscheinen. Welche Änderungen das letzte große Update mit sich brachte, erfahrt ihr hier.

Seid ihr dank des Updates wieder bereit die Motoren zu starten und euch in wilden Glatiatorenkämpfen Blech um die virtuellen Ohren fliegen zu lassen? Oder sitzt ihr fest auf dem Sattel in Red Dead Online? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!