In Red Dead Online erhält aktuell ein ungewöhnlicher, aber sehr unterhaltsamer Trend Einzug: Spieler treffen sich an einem bestimmten Ort und tragen Faustkämpfe aus, dabei gibt es klare Regeln - ganz wie in dem berühmten Film Fight Club.

Wie die Kollegen von gamesradar.de berichteten, tauchen an einigen Orten in der Welt von Red Dead Online kleinere Spielergruppen auf, die sich treffen, um mal ordentlich die Fäuste fliegen zu lassen - ganz wie Brad Pitt und Edward Norton in der berühmten Filmvorlage. Dabei muss dann häufig mal ein offenes Feld oder ein rustikaler Pavillon als Arena herhalten. Doch obwohl das Ganze eher ruppig zugeht, gibt es klare Regeln - Wer dagegen verstößt, wird von einem Aufseher erschossen.

Auf reddit herrscht aktuell sogar ein regelrechter "Fight Club"-Hype, nicht wenige Spieler bitten Rockstar sogar, einen entsprechenden Modus in das Spiel zu implementieren. Auch wurde hier das Regelwerk für alle Faustkämpfer des Wilden Westens niedergelegt:

Keine Toniken oder Verstärkung

Es gibt nur "1 vs. 1"-Kämpfe

Ein Schiedrichter startet ein Match durch zwei Pistolenschüsse in die Luft

Für eine Herausforderung wird dem potentiellen Gegner zugewunken

Keine Hemden (nur Männer)

Waffen sind verboten

Es sind alle Nahkampftechniken erlaubt, der erste Angriff muss allerdings ein normaler Faustschlag sein

Was haltet ihr von dem "Fight Club"-Trend in Red Dead Online? Habt ihr euch eventuell bereits selbst schon mit anderen Spielern getroffen, um die Fauste zu schwingen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!