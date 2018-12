Wer in Call of Duty - Black Ops 4 eine Runde im "Battle Royale"-Modus Blackout für sich entscheiden möchte, der muss jede Menge Geschicklichkeit beweisen oder ausreichend Glück haben - im besten Falle beides. Einem Spieler ist es kürzlich sogar gelungen eine Blackout-Runde zu gewinnen und seine Kontrahenten dabei ausschließlich mit dem Bowie-Messer auszuschalten.

Das war unser erster Sieg in Blackout:

Im Solo-Modus von Blackout stehen euch 87 Kontrahenten gegenüber, die allesamt ins virtuelle Gras beißen müssen, wenn ihr siegreich sein wollt. Ein schwieriges Unterfangen, zumal nicht nur alle anderen Spieler eine Gefahr für das eigene, virtuelle Leben darstellen. Um stets in der sicheren Zone zu bleiben, seid ihr gezwungen, ständig euren Standort zu wechseln und in manchen Arealen wollen euch auch hungrige Zombies an den Kragen.

Doch dem YouTuber Apotheosis_13 scheinen diese Gefahren nicht ausgereicht zu haben, und so stellte er sich der selbst auferlegten Herausforderung seine Gegner ausschließlich mit dem Bowie-Messer auszuschalten.

(Quelle: YouTube, Apotheosis_13)

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, beschließt der YouTuber zu Spielbeginn im Asylum zu landen und muss sich gleich gegen mehrere Zombies behaupten. Auch der erste menschliche Kontrahent lässt nicht lange auf sich warten. Bis zum spannenden Finale fallen ganze sieben Gegner seinen Messerattacken zum Opfer.

Natürlich auch unter Verwendung einiger Hilfsmittel. So nutzt er den Greifhaken, um die Distanz zu seinen Gegenspielern mit ausreichender Geschwindigkeit zu überbrücken. Im Finalkampf kommt außerdem eine nicht tödliche Granate zum Einsatz, die für ausreichend Ablenkung sorgt, sodass Apotheosis_13 die Blackout-Runde für sich entscheiden kann.

Eine erstaunliche Leistung, doch was haltet ihr von dem Video? Habt ihr euch im Blackout-Modus von Call of Duty - Black Ops 4 schon an einer ähnlichen Challenge versucht? Schreibt uns eure Antwort gerne in die Kommentare!