Während gerade noch Drucker die Botschaft ausgaben, man solle PewDiePie abonnieren - eine Aktion, mit der der YouTuber selbst nichts zu tun hatte - gerät der derzeit efolgreichste YouTube wieder unter Druck. Er empfahl den YouTube-Kanal eines Antisemiten. Wie es dazu kam und wie PewDiePie nun selbst darauf reagiert, erfahrt ihr im Folgenden.

Derzeit stehen zwei Kanäle auf YouTube in Konkurrenz, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben: PewDiePie und T-Series. Die Konkurrenz besteht in der Anzahl der Abonnenten. Denn noch ist der schwedische Videospiel-YouTuber auf dem ersten Platz der meistabonnierten Kanäle. Der indische Bollywood-Kanal T-Series jedoch holt rasant auf und wird PewDiePie wohl bald überholen.

Aus diesem Grund ziehen gerade einige Memes durch das Internet - einige ernster gemeint als andere - die dazu auffordern, den Kanal von PewDiePie zu abonnieren. Aus diesem Grund, so sagt es der YouTuber in seinem letzten Video selbst, habe PewDiePie nun selbst ein Video erstellen wollen, in dem er andere, kleinere Kanäle empfiehlt.

Was an sich eine gute Idee sein mag, scheiterte jedoch an der fehlenden Recherche. Denn unter den über 20 Kanälen, die er empfahl war auch der Kanal eines offenen Antisemiten und Neonazis. Der Kanal, den wir an dieser Stelle nicht verlinken werden, übersetzte Reden von Hitler ins Englische oder bezeichnete Juden als die größte Gefahr für die Welt. Videos, die mit ein wenig Recherche durchaus ins Auge gefallen sein dürften. Empfohlen hat PewDiePie den Kanal wegen eines Videos zu dem Anime Death Note. Doch selbst in diesem waren Szenen von einem Neonazi-Anschlag eingebaut, bei dem eine Frau gestorben ist.

Selbst wenn man PewDiePie trotz einiger Vorfälle, die ihn in jüngerer Vergangenheit aus ähnlichen Gründen in die Schlagzeilen brachten, keine Nähe zu Antisemitismus unterstellen möchte, ist doch offensichtlich, dass es gefährlich sein kann, seinen 76 Millionen Abonnenten den Kanal eines Antisemiten zu empfehlen.

Teilweise sieht PewDiePie das auch selbst so. In einem Reaktionsvideo hat er nun Stellung genommen. Zwar äußert er dabei auch, dass er nicht aufmerksam genug war. Doch einen großen Teil des Videos vebringt er damit, den Medien einen Vorwurf zu machen, die über diesen Vorwurf berichten. Es bleibt fraglich, ob PewDiePie sich wirklich der Verantwortung bewusst ist, die er seinen 76 Millionen Abonnenten gegenüber hat - von denen viele minderjährig sind.

