Nach dem Indie-Hit Kingdom versucht sich Publisher Raw Fury gemeinsam mit den Entwicklerstudios Noio und Coatsink an einem Nachfolger - mit Erfolg. Kingdom - Two Crowns wurde gestern, am 11. Dezember, auf Steam veröffentlicht und klettert dort langsam die Leiter der Topseller nach oben.

Das erwartet euch in Kingdom - Two Crowns:

Kingdom - Two Crowns, ein 2D-Strategiespiel in Pixelgrafik, scheint das Interesse einiger Spieler auf Steam geweckt zu haben. Bereits der Vorgänger konnte trotz oder gerade aufgrund des simplen Designs zahlreiche Fans für sich gewinnen. Der zweite Ableger behält den Grafikstil bei, dafür wurde reichlich an anderen Ecken und Enden geschraubt.

Als Spieler schüpft ihr erneut in die Rolle eines Monarchen, dessen Ziel es ist, ein Königreich aufzubauen und es bei Nacht gegen die sogenannte "Gier" zu verteidigen. Dieses Mal soll euren Feinden jedoch endgültig der Garaus gemacht werden. Dafür könnt ihr jetzt auch erstklassige Unterstützung erhalten, und zwar durch einen anderen Spieler. Im Gegensatz zum Vorgänger lässt sich Kingdom - Two Crowns nämlich auch im Koop-Modus spielen.

Aber auch Solisten sollten durch neue rekrutierbare Einheitentypen und der Entwicklung fortgeschrittenerer Technologien auf ihre Kosten kommen. Außerdem haben die von euch errichteten Königreiche nun dauerhaften Bestand und können nach dem Fortschreiten in der Kampagne erneut aufgesucht werden. Abseits davon warten neben neuen Gegnertypen natürlich auch zahlreiche Geheimnisse darauf, von euch entdeckt zu werden.

Kingdom - Two Crowns soll auch nach dem Release mit kostenlosen Inhalten versorgt werden, die sich nach Angaben der Entwickler vor allem auf die Erweiterung der Kampagne fokussieren werden. Das Indie-Abenteuer ist seit dem 11. Dezember für PC, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Was haltet ihr von Kingdom - Two Crowns? Kann das 2D-Strategiespiel auch euer Interesse wecken? Schreibt uns eure Meinung zu dem Spiel gerne in die Kommentare!