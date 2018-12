Mit Dusk wurde am 10. Dezember ein Retro-Shooter auf Steam veröffentlicht, der nicht nur spielerisch an alte Klassiker wie Doom oder Quake erinnert, sondern auch optische Gemeinsamkeiten mitbringt. Mit 97 Prozent äußerst positiven Nutzer-Reviews auf Steam, scheinen Retro-Fans großen Gefallen an dem Shooter gefunden zu haben, und auch Kritiker aus aller Welt haben auf Metacritic nichts als Lob für Dusk übrig. Da erreicht das Werk von David Szymanski und New Blood Interactive bisweilen eine beeindruckende Gesamtbewertung von 91 Prozent.

Das hat DUSK zu bieten:

Twinfinite ist Feuer und Flamme für DUSK und vergibt deshalb die volle Punktzahl: "Dusk ist ein teuflisch gutes Spiel. Es wird euch frustrieren, ja, aber das ist der Punkt. Das Spiel will, dass ihr euch an den Sieg klammert und das Gefühl bekommt, etwas erreicht zu haben, sobald ihr es schafft."

Destructoid zeigt sich nicht minder begeistert und vergibt 95 Punkte: "Das ist Shooter-Perfektion und etwas, das Fans der Klassiker erleben müssen. Vielleicht definiert es die Möglichkeiten von Videospielen nicht neu, aber es schlägt so gut wie jeden anderen Shooter, den ich gespielt habe. Ich weiß, dass ich es [Dusk] über die Jahre immer wieder spielen werde und ich bin gespannt, was Fans mit den Mod-Tools erschaffen werden".

GameSpace wertet mit 90 Prozent und kann das Spiel nur weiterempfehlen: "Dusk ist eine Liebesgeschichte, die über FPS-Spiele der 90er Jahre geschrieben wurde und in denen alles, was in den 90er Jahren großartig war, perfekt zusammengestellt wird. Von der pixeligen Grafik bis zu den klassischen Waffen und dem Gameplay ist Dusk ein Muss für jeden reifen Spieler, der den Geschmack von Kindheitsnostalgie sucht".

Nur DarkStation tanzt bislang aus der Reihe und lässt "nur" 80 Punkte für den Retro-Shotoer springen: Dusks Kern-Gameplay ist genau das, was ihr erwartet: "Ein flinker Shooter mit minimaler Story und einigen kleinen Geheimnissen. Viele Videospiele haben das zuvor probiert, aber Dusk erkennt, dass der Reiz dieser Shooter aus den frühen 90ern hauptsächlich im Level-Design und den Umgebungsdetails steckt. Sie haben die Welten realer erscheinen lassen als ihr vielleicht hinsichtlich der primitiven Prozesse erwartet. Obwohl es jetzt noch kein Komplettpaket ist (weitere Kapitel werden folgen), fühlt sich Dusk wie ein unentdeckter Verwandter der klassischen Shooter an".

Was haltet ihr von dem Spiel? Bis zum 17. Dezember befindet sich Dusk auf Steam im Angebot und könnte für 14,27 Euro in eure Steam-Bibliothek wandern. Gebt ihr dem Retro-Shooter eine Chance? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!