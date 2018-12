Auch dieses Jahr veröffentlicht die Porno-Plattform Pornhub wieder eine Aufschlüsselung der Gaming-Plattformen, von denen aus die Seite am meisten frequentiert wurde. Ebenso zeigt die Seite, welche Videospiel-Charaktere am häufigsten gesucht wurden.

Ohne so zu tun, als müssten wir euch erklären, was Pornoseiten sind oder wie sie funktionieren, kommen wir direkt zu den Zahlen, die die Seite Pornhub auf ihrer Insights-Seite präsentiert hat.

Geht es darum, welche Plattform am meisten genutzt wurde, um Pornos auf dieser Seite zu schauen, ist die PlayStation 4 ungeschlagen auf Platz 1. Ganze 54,4 Prozent des Traffics, der über Gaming-Plattformen auf die Seite eingingen, kamen von Sonys Konsole. Auf Platz 2 befindet sich die Xbox One mit 33 Prozent. Interessant ist, dass sich die Wii U auf Platz 3 befindet, mit 4,6 Prozent. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich der Touchscreen der Konsole für diese Art Unterhaltung durchaus anbietet. Die Nintendo Switch ist freilich nicht unter den Plattformen, da sie keinen Browser anbietet.

Bei den Spielen und Charakteren, die am meisten auf der Pornoseite gesucht werden, ergibt sich ein recht interessantes Bild. Bei den häufigsten Suchen - nicht nur Videospiele betreffend - hat es Fortnite auf den zweiten Platz geschafft. Bowsette derweil auf Platz 9. Noch vor Threesome.

Bei den videospielspezifischen Suchen tummeln sich einige Charaktere aus Overwatch in den Top 10. Unter anderem Brigitte und Ashe. Doch auch Mario und Zelda werden nicht selten gesucht. So wurde Ersterer 2.664.412 Mal im Jahr 2018 gesucht. Bowsette ist hier auf dem ersten Platz mit 34.687.477 Suchanfragen.

Wollt ihr die genaue Aufschlüsselung der Ergebnisse einsehen, können wir euch diesen Thread auf Resetera empfehlen - mit einer anschließenden, durchaus amüsanten Diskussion über das Thema.

Wir werden euch an dieser Stelle nun nicht fragen, nach welchen Pornos ihr so gesucht habt. Aber uns würde interessieren, ob ihr die Videospiel-Faszination in diesem Bereich nachvollziehen könnt. Eure Meinung in den Kommentaren würde uns freuen.