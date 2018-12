Immer noch kein passendes Weihnachtsgeschenk gefunden? Nun, dann wird es langsam Zeit! In der kommenden Woche gibt es noch ein paar wenige Neuveröffentlichungen, bei denen sich der eine oder andere Blick lohnen könnte.

Firewatch | 17. Dezember

Switch

Firewatch versetzt euch in die Haut von Harry im Jahre 1989, der gerade seinen neuen Job als Waldbrandbeauftragter im Wyoming antritt. Eine Arbeit, die zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt viel mit sozialer Interaktion zu tun hat. Harrys einzige Verbindungsmöglichkeit zu einem anderen Menschen ist sein Walkie-Talkie, während er nach und nach ein paar merkwürdige Entdeckungen im Wald macht.

Nippon Marathon | 17. Dezember

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Bei Nippon Marathon handelt es sich um ein Rennspiel, bei dem wirklich mal gerannt wird. Statt im Auto seid ihr hier zu Fuß unterwegs und müsst einen Hindernisparkous der ganz besonderen Art überwinden. Wer sich davon aufhalten lässt, muss am Ende seinen Freunden beim Gewinnen zusehen - und das will doch wirklich keiner, oder?

Warhammer - Vermintide 2 | 18. Dezember

PS4

Lust auf Koop-Gekloppe über die Feiertage auf der PlayStation 4? Dann ist Warhammer - Vermintide 2 ein vielversprechender Kandidat. Wahlweise mit NPCs oder drei Freunden geht es in verschiedenen Levels um den Kampf gegen hunderte von Gegnern und die Jagd nach besserer Ausrüstung. Zur Auswahl stehen fünf verschiedene Klassen, die zudem jeweils einzigartige Karrierepfade bieten.

Atlas | 18. Dezember

PC

Auf in ein neues Zeitalter: Im neuen Spiel der "Ark - Survival Evolved"-Macher dreht sich alles um Piraten gewürzt mit einer Prise Fantasy. Laut den Entwicklern sollen im MMO bis zu 40.000 Spieler gleichzeitig unterwegs sein und die riesige, frei begehbare beziehungsweise befahrbare Open World erkunden. Vorerst erscheint Atlas allerdings nur auf Steam im Early Access, denn fertig ist das riesige Piratenspiel noch nicht.

Sundered | 21. Dezember

Xbox One / Switch

Wer von Metroidvania-Spielen nicht genug bekommt, erhält kurz vor Weihnachten noch einen letzten Ausflug. In Sundered erwartet euch eine fantasiereiche Welt, die in einem handgezeichneten Stil präsentiert wird und euch zu chaotischen Kämpfen einlädt. In der sogenannten Eldrich-Edition ist außerdem ein lokaler Koop-Modus für bis zu vier Spieler enthalten. Besitzer der PC- und PS4-Version erhalten das Update kostenlos.

Rollenspiel als Pirat, Koop-Action auf der Couch oder mysteriöses Abenteuer in einem wunderhübschen Wald: Mit welchem der vorgestellten Spiele würdet ihr am liebsten die Feiertage verbringen? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!