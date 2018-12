Viele Kunden sind mit der Leistung der PlayStation Classic aufgrund teilweise schlechter Performance der Spiele unzufrieden. Ein YouTube-Channel hat nun allerdings eine Möglichkeit aufgezeigt, wie ihr die Spiele der PlayStation Classic auf einer SNES Classic Mini zocken könnt - und sie laufen besser!

Mit diesem Video kündigte Sony die PlayStation Classic an:

Wie bereits die zuvor veröffentlichten Mini-Neuauflagen von Retrokonsolen lässt sich offenbar auch die PlayStation Classic mit Leichtigkeit hacken. Findige Spieler machten sich schnell daran, die auf der Konsole gespeicherten Daten auszulesen - kurz darauf arbeitete der YouTube-Channel 8 Bit Flashback an einem kleinen "Vergleichsprojekt": Eine SNES mini wurde prompt mit einem PSX-Emulator ausgestattet, sodass die Spiele der PlayStation Classic auch auf der Nintendo-Konsole spielbar waren. Ein Video des Kanals zeigt nun die Performance der PlayStation-Spiele auf beiden Konsolen.

Zum Vergleich zeigt 8 Bit Flashback Ridge Racer Type 4, welches gemeinhin als das am schlechtesten laufende Spiel der PlayStation Classic betitelt wird. Das Ergebnis spricht für sich: Nintendos Konsole kann hier nicht nur mit einer etwas schickeren Optik und der besseren Sichtweite punkten, auch die Steuerung weiß zu überzeugen. Während der Rennwagen auf der PlayStation Classic mit ziemlicher Regelmäßigkeit aufgrund ungenauer Steuerung in die Leitplanke donnert, wird auf der Nintendo-Konsole das Gefährt sicher ins Ziel manövriert. Ob Sony diese Pleite auf sich sitzen lassen kann?

Mit der Playstation Classic hat sich Sony ordentlich in die Nesseln gesetzt. Wie steht ihr zu der Mini-Konsole? Habt ihr euch eine gekauft und bereut es, wollt ihr euch noch eine kaufen oder habt ihr das Interesse an der Classic-Konsole aus dem Hause Sony verloren? Schreibt es uns in die Kommentare!